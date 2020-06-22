По числу вновь выявленных инфицированием коронавирусом за сутки лидирует Москва, сообщили 22 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом

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