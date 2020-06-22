Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом
По числу вновь выявленных инфицированием коронавирусом за сутки лидирует Москва, сообщили 22 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Саратовская область остается в топ-20 регионов по количеству новых случаев коронавируса
FreeNews-Volgaвчера в 04:11
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Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Происшествия
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику.
РИА Новости 04:43
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk вчера в 11:24
Общество
ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные
Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди.
Агентство Строительных Новостей 04:58
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
ЦИК: Почти 70 тысяч человек досрочно проголосовали по Конституции
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 10 июня, за это время в России и за ее пределами досрочно проголосовали почти 70 тысяч человек.
Российская газета 04:33
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru вчера в 12:36
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Игры
Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года
3DNews вчера в 04:35
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Экономика
На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей
Вторую ветку газопровода «Сила Сибири» длиной около 800 километров построит компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), на нее потратят еще 160 миллиардов рублей.
Lenta.ru 02:00
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Здоровье
В Пермском крае выявили 64 случая заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае с начала пандемии выросло до 3266 человек.
Рифей-Пермь 03:42
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Конкурс на лучших копателей могил пройдет в Омске
Как выяснили в агентстве, конкурс по копанию могил на скорость, первоначально запланированный на август в Артеме, перенесли — поначалу во Владивосток.
БК55 04:05
Шоу-бизнес
Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа
Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
ФАН 02:51
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14