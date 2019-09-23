с чего всё началось

В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Шоу-бизнес Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.

Экономика «Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам Компания использует партнерские модели управления АЗС уже несколько лет, передавая управление заправками ритейлерам, дилерам и партнерам.

Экономика Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Здоровье Счетная палата РФ раскритиковала Минтруд за работу с инвалидами В Счетной палате заявили о недостаточности усилий Минтруда по работе с инвалидами и нормативному регулированию медико-социальной экспертизы.

Волейбол Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.

Шоу-бизнес Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Политика Во всех крупных городах России появятся соборные мечети Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.

Происшествия Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Игры В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Политика США назвали способ возвращения Крыма Украине Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

Путешествия Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.

Политика Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.

Экономика Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.

Наука Новая вакцина защитила мышей и морских свинок от генитального герпеса Предыдущие попытки создать вакцину против вируса были не вполне успешными: препараты на основе двух или трех вирусных гликопротеинов помогали защитить до 100 процентов лабораторных мышей от клинических проявлений генитального герпеса, но не могли остановить репликацию (размножение) вируса.