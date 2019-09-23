Экономика
Lenta.ruНазваны регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъвчера в 21:46
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Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Экономика
С 2020 года в России начнут массово сокращать госслужащих
Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.
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Кино
IV кинофестиваль «Евразийский мост» открылся в Ялте
В Ялте в четвертый раз открылся международный крымский фестиваль «Евразийский мост».
Независимое телевидение Севастополя 21 сентября в 10:12
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.
Известия 00:45
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Энергетика
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
RT на русском 01:33
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11
Происшествия
Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей
Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки.
Piter.tv вчера в 23:41
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Армия и оружие
Россия сделала из советских артустановок высокоточное оружие
Московский Комсомолец 02:18
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Москва 24 вчера в 13:36
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
Телеканал UTV 02:08
Космос
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
ТАСС вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Автоспорт
Квят не будет наказан за столкновение с Райкконеном
Спорт-Экспресс вчера в 16:23
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 17:27
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 20 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк
Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40