с чего всё началось

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.

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Экономика С 2020 года в России начнут массово сокращать госслужащих Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.

Кино IV кинофестиваль «Евразийский мост» открылся в Ялте В Ялте в четвертый раз открылся международный крымский фестиваль «Евразийский мост».

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Происшествия В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Энергетика WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Кино Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.

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Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

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