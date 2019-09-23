Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим ростом зарплат

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
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WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Армия и оружие

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
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Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

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Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
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Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11
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Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей

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У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
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На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

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Россия сделала из советских артустановок высокоточное оружие

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По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение

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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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