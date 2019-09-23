с чего всё началось

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.

Кино Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.

Энергетика WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

Футбол ПСВ и «Аякс» победителя не выявили В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс".

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Происшествия Электрички по Ленинградскому направлению следуют с опозданием Пригородные поезда по Ленинградскому направлению идут с задержками в сторону Москвы, сообщила в Twitter Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Единоборства Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Происшествия Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Шоу-бизнес Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.

Происшествия Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Здоровье Врачи объяснили россиянам, как правильно использовать жвачку Врачи пояснили, что сохранить здоровье зубов можно с помощью использования жвачки в течение 15 минут после каждого приема пищи, передает РИА "Новости".

Экономика С 2020 года в России начнут массово сокращать госслужащих Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.

Здоровье Диетолог назвала замедляющие старение продукты Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.

Политика Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.