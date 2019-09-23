с чего всё началось

Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Теннис Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.

Шоу-бизнес Сраженная вирусом Полина Гагарина оказалась под капельницей Как выяснилось, заболевание оказалось достаточно серьезным – певицу сразил неприятный вирус, который бушует в ее организме вот уже несколько дней.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Спорт Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Общество В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум» Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Авто Правила расчета транспортного налога изменились в РФ Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Происшествия По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.

Футбол «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси» Несмотря на конфуз в Неаполе, где "красные" уступили в рамках Лиги чемпионов "Наполи", команда продолжает блистать на внутренней арене - в этом сезоне "мерсисайдцы", в прошедшем туре одолевшие "Челси", как никогда близки к победе в чемпионате Англии.

Игры PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.

Шоу-бизнес Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

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Политика В Челябинской области двух министров отправили в отставку В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Путешествия «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Армия и оружие Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».