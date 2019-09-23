Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы России с наибольшим ростом зарплат

Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости"
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РБКвчера в 19:50

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 17:08
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Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

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В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
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Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

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Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение

В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
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«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»

Несмотря на конфуз в Неаполе, где "красные" уступили в рамках Лиги чемпионов "Наполи", команда продолжает блистать на внутренней арене - в этом сезоне "мерсисайдцы", в прошедшем туре одолевшие "Челси", как никогда близки к победе в чемпионате Англии.
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По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
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В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
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В Челябинской области двух министров отправили в отставку

В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.
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Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
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Армия и оружие

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Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
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Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД

Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33
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