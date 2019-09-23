Экономика
РИА НовостиНазваны регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
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с чего всё началось
Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости".Life.ruвчера в 18:39
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Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Сраженная вирусом Полина Гагарина оказалась под капельницей
Как выяснилось, заболевание оказалось достаточно серьезным – певицу сразил неприятный вирус, который бушует в ее организме вот уже несколько дней.
Bimru.ru вчера в 03:54
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Спорт
Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Коммерсантъ 04:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Авто
Правила расчета транспортного налога изменились в РФ
Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Политическая Экспертиза 05:05
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Футбол
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»
Несмотря на конфуз в Неаполе, где "красные" уступили в рамках Лиги чемпионов "Наполи", команда продолжает блистать на внутренней арене - в этом сезоне "мерсисайдцы", в прошедшем туре одолевшие "Челси", как никогда близки к победе в чемпионате Англии.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
В Чечне задержали «контактирующих с джиннами колдунов»
Российская газета вчера в 11:53
Игры
PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony
Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM 05:19
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru вчера в 11:46
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 21 сентября в 17:33
Политика
В Челябинской области двух министров отправили в отставку
В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.
ФедералПресс 01:03
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Армия и оружие
Иран анонсировал военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран проведет совместные с Россией и Китаем военно-морские учения в Оманском заливе, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
Радио Sputnik 21 сентября в 06:29
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33