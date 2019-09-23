с чего всё началось

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.

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Культура Социальные кинозалы могут появиться во всех регионах России Благодаря региональному и федеральному финансированию число социальных кинозалов в Прикамье к 2022 году планируется увеличить до 92 в 46 муниципалитетах, а число зрителей 2024 году увеличится до 500 тыс. в год, что в пять раз превышает показатели 2018 года.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

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Кино Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона» Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

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Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

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Политика ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.

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Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.