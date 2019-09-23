Экономика
RT на русскомОпубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
РБК 21 сентября в 08:19
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.
Слово и Дело вчера в 04:51
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
LiveSport.ru вчера в 06:07
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Общество
Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке
Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Общество
Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой
В ведомстве сообщили, что в Красноярском крае наибольшее число предложений с высокой зарплатой — среди вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.
RT на русском 20 сентября в 01:13
Культура
В России может появиться сеть социальных кинозалов
В настоящий момент проект реализуется в Пермском крае Во время рабочей поездки в Пермский край замглавы Минкультуры РФ Павел Степанов заявил, что в случае успешного внедрения регионального проекта по созданию социальных кинозалов он может быть распространен по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 15:43
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Здоровье
Об опасности проживания в однокомнатных квартирах рассказали врачи
Live24 20 сентября в 03:46
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM вчера в 14:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Политика
Министр культуры Украины отказался отменять закон о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отказался вносить какие-либо изменения в принятый при Порошенко закон об украинском языке.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Футбол
ПСВ и «Аякс» победителя не выявили
В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс".
Вести.Ru вчера в 13:10
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 20 сентября в 04:39
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Общество
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru 21 сентября в 16:01
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На станице указано, что Pixel 4 и Pixel 4 XL будет предложены в черном, белом и оранжевом цветах. Памяти в смартфонах будет 64 и 128 ГБ.
Astera вчера в 11:45
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59