Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.
РИА Новости23 февраля в 16:00

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Регионы СКФО отличились по показателям ДТП во всероссийском рейтинге

Московский Комсомолец00:08

Названы самые аварийные регионы России

CarsWeek.ruвчера в 06:17

Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий

РИА Новостивчера в 18:40

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русскомвчера в 17:05

КЧР оказалась в лидерах по количеству ДТП с пострадавшими

Регион onlineвчера в 09:23

Составлен рейтинг регионов с наибольшим числом аварий

Life.ruвчера в 22:11

Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Российская газетавчера в 04:13
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Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
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Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

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Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Общество

Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

РИА Новости 00:31
Общество

На Украине обесточены более 500 населённых пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
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Происшествия

Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова

«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.
Тайга.инфо вчера в 21:56
Армия и оружие

Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
РИА Новости вчера в 07:04
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях

Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях. Маршрут полиции проходит через Алеппо, Хасеки и Ракку.
Piter.tv 00:23
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Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье

EastRussia вчера в 23:28
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
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Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Спорт-Экспресс 22 февраля в 08:44
Общество

Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен

Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен. «Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом.
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Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора

Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
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Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
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Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Авто

КамАЗ планирует сохранить уровень производства в 2020 году

Планы по производству 35 тысяч грузовиков в 2020 году и увеличению доли компании на российском авторынке озвучил КамАЗ, 24 февраля сообщает пресс-служба компании.
Красная весна вчера в 11:11
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Astera вчера в 12:09
Религия

Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

Антиохийская православная церковь не будет участвовать во встрече предстоятелей православных церквей в Аммане из-за опасений углубления раскола в православии, сообщил медиацентр Антиохийского патриархата.
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Кино

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

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Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
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Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Комсомольская правда вчера в 09:10
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СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу

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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Экономика

Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
REGNUM 00:11
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