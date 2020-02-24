Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.

с чего всё началось

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

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