Происшествия
RT на русскомНазваны регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.РИА Новостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Транспорт
Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»
Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Происшествия
В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»
Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Здоровье
Школьники Челябинска 25 февраля выходят на учебу
В школах Челябинска 25 февраля 2020 года возобновляется учебный процесс, прерванный из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.
Общество
Силовики просят отправить Колокольцева в отставку
В профсоюзе полицейских уверены, что спасти ситуацию может только отставка Колокольцева.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Футбол
Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Технологии
Ссылки на приватные чаты в WhatsApp оказались в открытом доступе
В случае, если пользователь не желает открывать ссылку для общего доступа, ее необходимо передать другим способом.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
Гаджеты
От 8 ядер за $306 до 28 ядер за $3950. Представлены процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения
Компания Intel сегодня официально представила второе поколение серверных процессоров Xeon Scalable.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Теннис
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Происшествия
Два туриста сорвались со скалы под Красноярском
Здоровье
В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек
Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.