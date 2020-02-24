Происшествия

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.
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Два уральских региона отметили в рейтинге аварийности на дорогах

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Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий

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Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

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В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
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