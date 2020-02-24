Происшествия

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Уточняется, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.
РИА Новости23 февраля в 16:00

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Регионы СКФО отличились по показателям ДТП во всероссийском рейтинге

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Два уральских региона отметили в рейтинге аварийности на дорогах

URA.Ruвчера в 19:36

Юг России отличился в статистике по регионам с самым низким числом ДТП

АБНвчера в 18:42

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русскомвчера в 17:05

Названы самые аварийные регионы России

CarsWeek.ruвчера в 06:17

Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Российская газетавчера в 04:13

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

РИА Новости23 февраля в 16:00
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Общество

В России умер последний советский маршал

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Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 23 февраля в 08:30
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25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
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Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе

По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
ФАН вчера в 02:02
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

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REGNUM 01:56
Политика

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
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Космос

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V-kosmose.com 23 февраля в 12:25
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
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Общество

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Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

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Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
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Общество

Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Москва 24 вчера в 12:15
Экономика

ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»

Еще в октябре 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация профинансирует сделку «Аэрофлота» с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС).
Компания 02:26
Происшествия

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6

В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
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Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка

Анастасия Шубская, младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой и супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина официально подтвердила факт второй беременности.
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Минздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего

Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
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Авто

Pininfarina анонсировала специальную версию Battista

Автомобиль, официально получивший название Pininfarina Battista Anniversario, будет выпущен лимитированным тиражом всего в 5 единиц и станет символом 90-летия Pininfarina, отмечает издание 32cars.ru.
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Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
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Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
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Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

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Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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