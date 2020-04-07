Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
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Оперштаб перечислил регионы РФ, где зафиксированы новые случаи COVID-19

Политическая Экспертиза04:17

Оперштаб назвал регионы РФ с новыми случаями заболевания коронавирусом

iReactor04:11

Оперштаб назвал регионы с зарегистрированными случаями COVID-19

Народные новости04:10

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в 44 регионах России

Политика Сегодня04:09

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:36
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Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника

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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
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Власти Нью-Йорка велели хоронить жертв коронавируса в городских парках

Власти города Нью-Йорка на фоне резкого роста числа заражений и смертей от Covid-2019 разрешили — правда, временно — хоронить скончавшихся от коронавируса в городских парках.
Инфо24 вчера в 13:59
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Политика

Германия обвинила США в конфискации медицинских масок

Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Профиль 04 апреля в 21:30
ЖКХ

В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ

Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Вести.Ru вчера в 11:58
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
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Общество

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
РБК 02:56
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья вчера в 08:05
Экономика

Определен максимальный размер кредитов для получения каникул

Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Капитал страны вчера в 04:48
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Известия вчера в 15:58
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
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Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

РИА Новости вчера в 23:39
Армия и оружие

Во Франции пришли в восторг от Су-57

Утро.ru 04:23
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Экономика

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Общество

В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.
Пятый канал 03:39
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
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Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Rostov gazeta 04:43
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