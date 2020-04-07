Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Власти Нью-Йорка велели хоронить жертв коронавируса в городских парках
Власти города Нью-Йорка на фоне резкого роста числа заражений и смертей от Covid-2019 разрешили — правда, временно — хоронить скончавшихся от коронавируса в городских парках.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
ЖКХ
В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ
Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска
Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Экономика
Определен максимальный размер кредитов для получения каникул
Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Армия и оружие
Во Франции пришли в восторг от Су-57
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Экономика
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Общество
В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом
В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения COVID-19 в 43 регионах страны. Жертвами коронавирусам стали еще 11 человек.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.