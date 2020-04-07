Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Общество Власти Нью-Йорка велели хоронить жертв коронавируса в городских парках Власти города Нью-Йорка на фоне резкого роста числа заражений и смертей от Covid-2019 разрешили — правда, временно — хоронить скончавшихся от коронавируса в городских парках.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

ЖКХ В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Общество Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

Общество Япония вводит режим чрезвычайной ситуации Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Технологии Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.

Экономика Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.