Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Политика Мишустин запретил губернаторам закрывать все подряд Объектом критики стало самоуправство отдельных региональных лидеров. Они закрыли границы регионов с целью борьбы с коронавирусом.

Футбол В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Общество В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.

Экономика Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр» Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.

Политика Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.