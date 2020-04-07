Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
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Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Политика
МВФ выдвинул Украине новое требование
Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине.
Общество
Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Политика
Мишустин запретил губернаторам закрывать все подряд
Объектом критики стало самоуправство отдельных региональных лидеров. Они закрыли границы регионов с целью борьбы с коронавирусом.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее
Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Общество
В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы
В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду
В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Армия и оружие
Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160
"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.
Общество
Росавиация по ошибке отменила рейс для вывоза россиян из Сеула
Напомним, что в Сеуле 90 россиян вынуждены жить в здании аэропорта из-за прекращения 27 марта авиасообщения в Южной Корее.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Политика
Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
Происшествия
В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
Футбол
Уткин считает, что Кокорина «сплавили» в «Сочи» из-за Дзюбы
Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о причинах перехода форварда Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».