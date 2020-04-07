Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оперштаб перечислил регионы РФ, где зафиксированы новые случаи COVID-19

Политическая Экспертиза04:17

Большинство новых случаев коронавируса в РФ за сутки зафиксировано в Москве

Экономика сегодня04:12

В Петербурге зафиксировано 69 новых случаев коронавируса

Neva.Today03:32

Оперштаб назвал регионы с зарегистрированными случаями COVID-19

Народные новости04:10

Оперштаб рассказал о новых заражениях коронавирусом в России

ПолитРоссия04:09

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:36

Оперштаб назвал регионы РФ с новыми случаями заболевания коронавирусом

iReactor04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

МВФ выдвинул Украине новое требование

Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Фонтанка.Ру 08:10
Политика

Мишустин запретил губернаторам закрывать все подряд

Объектом критики стало самоуправство отдельных региональных лидеров. Они закрыли границы регионов с целью борьбы с коронавирусом.
Deita.ru вчера в 05:45
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 05 апреля в 18:12
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Астрахань FM 03:20
Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее

Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.
RT на русском вчера в 14:01
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru вчера в 04:03
Общество

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:09
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду

В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.
Московский Комсомолец 06:21
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Molnet.ru 04 апреля в 09:40
Армия и оружие

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160

"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.
ТАСС 06:55
Общество

Росавиация по ошибке отменила рейс для вывоза россиян из Сеула

Напомним, что в Сеуле 90 россиян вынуждены жить в здании аэропорта из-за прекращения 27 марта авиасообщения в Южной Корее.
Общественное телевидение России 07:29
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 22:29
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Футбол

Уткин считает, что Кокорина «сплавили» в «Сочи» из-за Дзюбы

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о причинах перехода форварда Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».
Metaratings 05:58
ещё по теме
Главное