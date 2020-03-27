Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения.
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Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России

РИА Новости05:54

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Интерфакс04:20

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Ведомости04:16

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

Коммерсантъ04:18

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

Новый Калининград.Ru04:17

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru04:20

В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса, один случай - смертельный

Весьма04:16
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Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ 05:42
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Российская газета 25 марта в 16:03
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Футбол

5 лет назад черногорский фанат бросил файер в Акинфеева

5 лет назад в Подгорице состоялся матч отборочного турнира Евро-2016 Черногория — Россия.
Спорт-Экспресс 01:30
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Здоровье

Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Народные новости 06:38
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда.
ФедералПресс 02:45
Общество

Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят

Pravda.Ru 06:26
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском вчера в 11:48
Общество

Льву Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который поступил в медучреждение на этой неделе.
Газета.Ru 03:26
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Профиль 05:42
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
ФедералПресс 03:07
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
REGNUM 03:39
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Live24 06:20
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru 06:40
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Известия 04:34
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
Говорит Москва 03:14
Армия и оружие

Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Lenta.ru 01:46
Технологии

Британский производитель пылесосов стал делать ИВЛ

Британский производитель пылесосов стал делать ИВЛ Индустриальный гигант подключился к борьбе с эпидемией.
Экспресс газета вчера в 10:58
Происшествия

Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи

Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
СочиСтрим 04:43
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
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