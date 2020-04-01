Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 случаев Covid-19 в 35 регионах страны.

Общество В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.

Энергетика Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с главой Минэнерго США Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Дэнни Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Футбол Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Энергетика Российская нефть подешевела до $13 за баррель Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.

Общество ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.

Общество За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей Парламентарии, героически игнорируя режим самоизоляции, введенный мэром Собяниным в Москве, мужественно собрались на заседание и в пулеметном ритме приняли несколько поправок в УК и КоАП, ужесточающих наказания за нарушения при эпидемиях.

Общество Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.