Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 случаев Covid-19 в 35 регионах страны.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости05:43

Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777

Комсомольская правда04:21

Данные на 1 апреля: в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса. Умерло 7 человек

Весьма03:48

Ситуация меняется: последние данные по заболевшим и умершим от коронавируса в России

Rusvesna.su03:54

За сутки в России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции

Москва 2403:52

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Курьер. Среда. Бердск04:04

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru04:02
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Энергетика

Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с главой Минэнерго США

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Дэнни Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Rambler News Service 06:02
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 06:57
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
Саминвестор вчера в 06:34
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Происшествия

Капитан Северного флота попался ФСБ на взятке от подчиненного

Lenta.ru 06:41
Политика

Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир

Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
REGNUM 07:15
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ

Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
МедиаПоток 02:17
Происшествия

В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня 01:20
Общество

За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей

Парламентарии, героически игнорируя режим самоизоляции, введенный мэром Собяниным в Москве, мужественно собрались на заседание и в пулеметном ритме приняли несколько поправок в УК и КоАП, ужесточающих наказания за нарушения при эпидемиях.
АвтоВзгляд вчера в 06:51
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

Россиянин утонул в ванне во время самоизоляции

Lenta.ru 06:29
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение 06:20
Путешествия

Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой

Около 160 тысяч туристов, уехавших за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, говорится на сайте Ростуризма.
Газета.Ru 05:29
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
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