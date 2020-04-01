Коронавирус
Neva.TodayНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 случаев Covid-19 в 35 регионах страны.
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Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777
Комсомольская правда04:21
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Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Энергетика
Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с главой Минэнерго США
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Дэнни Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Происшествия
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат
Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир
Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в РФ
Как сообщает МедиаПоток, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, она надеется, что действия российских властей помогут сдержать темпы распространения инфекции, исключив повторение в нашей стране европейского сценария развития эпидемии.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Общество
За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей
Парламентарии, героически игнорируя режим самоизоляции, введенный мэром Собяниным в Москве, мужественно собрались на заседание и в пулеметном ритме приняли несколько поправок в УК и КоАП, ужесточающих наказания за нарушения при эпидемиях.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Путешествия
Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой
Около 160 тысяч туристов, уехавших за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, говорится на сайте Ростуризма.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.