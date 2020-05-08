Коронавирус
Piter.tvНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,5%. По регионам новые случаи распределены следующим образом. На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5551 заболевший.
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За сутки в России подтверждено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах
Российская газетавчера в 03:45
10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам
Курьер. Среда. Бердск08 мая в 04:04
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Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 00:05
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Политика
Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу
Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
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Происшествия
В Красноярске горит склад с продуктами
В Красноярске загорелся склад на ул. Пограничников, 9. Пожару присвоен второй ранг. Как сообщили в МЧС, в складе хранились пищевые продукты.
ДЕЛА.ru 05:55
Общество
В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений
Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Авто
Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite
Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс 06:54
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
Общество
С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро
Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
Армия и оружие
Китай может закупить у России новую партию Су-35
Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт
Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов до пяти лет
Эксперты одного из авторитетных автомобильных изданий изучили рынок кроссоверов и назвали наиболее надежные модели в возрасте до пяти лет.
Car.ru 09:21
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Здоровье
В Архангельской области коронавирус подтвердился ещё у 31 человека
За последние сутки в Архангельской области выявлен 31 новый случай COVID -19.
Эхо Севера 09:41
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Общество
В Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режимы
Напомним, в 29 населенных пунктах Ленобласти обязательный масочный режим был введен еще 8 мая.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform вчера в 04:07
Хоккей
«Спартак» подписал контракт с Бакошем
Московский "Спартак" на своем сайте объявил о подписании контракта со словацким хоккеистом Мартином Бакошем, который ранее выступал в КХЛ за владивостокский "Адмирал".
РИА Новости 08:11
Общество
В Свердловской области ещё у 139 человек выявили коронавирус
За минувшие сутки в Свердловской области 139 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:44
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Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02