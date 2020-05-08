Коронавирус

Piter.tvPiter.tvНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,5%. По регионам новые случаи распределены следующим образом. На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5551 заболевший.
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В России зафиксировано 11012 новых случаев коронавируса, в регионе – 89

Вперёд (г. Батайск)05:21

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

РИА Новости07 мая в 05:55

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

Piter.tv04:07

За сутки в России подтверждено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах

Российская газетавчера в 03:45

Коронавирус в России: заразились уже почти 200 тысяч человек

Сиб.фмвчера в 04:07

10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам

Курьер. Среда. Бердск08 мая в 04:04

В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса

Порецкие вести03:46
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда 00:05
31
Общество

Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи

В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
15
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
321
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
31
Политика

Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу

Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
REGNUM 05:23
Происшествия

В Красноярске горит склад с продуктами

В Красноярске загорелся склад на ул. Пограничников, 9. Пожару присвоен второй ранг. Как сообщили в МЧС, в складе хранились пищевые продукты.
ДЕЛА.ru 05:55
10
Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
70
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
136
Авто

Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite

Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс 06:54
4
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
2
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
87
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,2K
Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
66
Общество

С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро

Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
9
Армия и оружие

Китай может закупить у России новую партию Су-35

Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
6
Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
5,9K
Общество

Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт

Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов до пяти лет

Эксперты одного из авторитетных автомобильных изданий изучили рынок кроссоверов и назвали наиболее надежные модели в возрасте до пяти лет.
Car.ru 09:21
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
323
Здоровье

В Архангельской области коронавирус подтвердился ещё у 31 человека

За последние сутки в Архангельской области выявлен 31 новый случай COVID -19.
Эхо Севера 09:41
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
327
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
201
Общество

В Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режимы

Напомним, в 29 населенных пунктах Ленобласти обязательный масочный режим был введен еще 8 мая.
Московский Комсомолец 05:14
595
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлили

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
35
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
918
Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform вчера в 04:07
6
Хоккей

«Спартак» подписал контракт с Бакошем

Московский "Спартак" на своем сайте объявил о подписании контракта со словацким хоккеистом Мартином Бакошем, который ранее выступал в КХЛ за владивостокский "Адмирал".
РИА Новости 08:11
Общество

В Свердловской области ещё у 139 человек выявили коронавирус

За минувшие сутки в Свердловской области 139 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:44
89
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Главное