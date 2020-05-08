К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,5%. По регионам новые случаи распределены следующим образом. На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5551 заболевший.

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

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