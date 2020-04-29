Коронавирус
Piter.tvНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки выявлено 6 411 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает новые данные по ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 28 апреля.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода
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