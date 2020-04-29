В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за сутки в России коронавирус COVID-19 выявлен у 7 099 человек в 85 регионах. Эта цифра с начала эпидемии впервые больше 7 тысяч.

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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