Коронавирус
RT на русскомНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.
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Общество
В Ростовской области один из заболевших коронавирусом находится на ИВЛ
Состояние пятерых новых пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах региона, оценивается как удовлетворительное, у двоих пациентов – средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Политика
Путин заявил о продолжении контактов с США по коронавирусу
Контакты России и США по ситуации с коронавирусом COVID-19 будут продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 апреля.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций
Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Здоровье
Количество прибывающих из-за границы жителей Тверской области снижается
В Тверской области постепенно снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Общество
Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб
Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Армия и оружие
ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян уговаривает президента Сирии Башара Асада возобновить наступление на провинцию Идлиб, которая находится в руках протурецких формирований.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти
Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Политика
В Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Наука
Восприятие боли снижает попытка суицида
Ученые пришли к выводу, что люди, которые совершили неудачную попытку самоубийства, становятся менее чувствительными к боли.
Шоу-бизнес
Лещенко пожаловался на нападки из-за коронавируса
Певец Лев Лещенко заявил, что все артисты шоу-бизнеса обвиняют его в распространении коронавируса.