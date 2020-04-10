Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.
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Коронавирус распространился на новые регионы в России

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За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах

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Общество

В Ростовской области один из заболевших коронавирусом находится на ИВЛ

Состояние пятерых новых пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах региона, оценивается как удовлетворительное, у двоих пациентов – средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба.
Панорама Ростова-на-Дону 06:02
Экономика

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Газета.Ru 02:43
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Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
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Общество

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Lenta.ru 05:50
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Путин заявил о продолжении контактов с США по коронавирусу

Контакты России и США по ситуации с коронавирусом COVID-19 будут продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 апреля.
Вечерняя Москва 06:39
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
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Lenta.ru 06:03
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Количество прибывающих из-за границы жителей Тверской области снижается

В Тверской области постепенно снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа.
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Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
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Экономика

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"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
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Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

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RT на русском 06:55
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
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В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

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Россия поставит в одну из африканских стран штурмовые лодки БК-10

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ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян уговаривает президента Сирии Башара Асада возобновить наступление на провинцию Идлиб, которая находится в руках протурецких формирований.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
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Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
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