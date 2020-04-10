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Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.

Общество В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.

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Общество Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.

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Политика Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

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Здоровье Минздрав назвал главные симптомы коронавируса В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

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Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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Политика В Коми сменился министр здравоохранения В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.