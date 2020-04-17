Коронавирус

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Телеканал 360°05:50

За сутки в России вылечили от коронавируса еще 286 человек

РИА Сахалин-Курилы04:40

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru04:25

За сутки в России добавилось 4070 заболевших COVID-19 в 81 регионе

Российская газета04:23

В Ивановской области количество подтвержденных случаев коронавируса опять выросло

Частник.Ru04:22

В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом

Москва 2404:10

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки

Комсомольская правда04:50
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Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
95
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
949
Политика

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
672
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
441
Общество

Глава Башкирии подробно разъяснил ужесточения по режиму самоизоляции

Радий Хабиров отметил, что все ранее выданные справки-пропуска с места работы с 9 утра понедельника, 20 апреля, становятся недействительными.
МедиаКорСеть вчера в 07:28
7
Общество

Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде

Московский Комсомолец вчера в 15:59
111
Политика

Путин заявил об уходе пандемии коронавируса из Москвы в регионы

Глава государства потребовал, чтобы все регионы эффективно и в срок исполнили весь объём работ для борьбы с коронавирусом.
Говорит Москва 09:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
26
Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
498
Политика

Путин объявил о решении перенести парад Победы

Новые Ведомости 04:08
2,7K
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
102
Происшествия

На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус

Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию.
Правда ПФО 08:25
19
Общество

Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:39
2
Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
RT на русском вчера в 05:44
2
Политика

В Госдуме скорректировали дату окончания Второй мировой войны

В Госдуме приняли закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
Казанские ведомости 15 апреля в 08:32
4,8K
Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
13
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Кино

Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон»

В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера.
Inc-news.ru вчера в 15:05
2
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Футбол

«Зенит» может вернуть игрокам часть денег после возобновления сезона или в случае чемпионства (Сергей Егоров)

Опираясь на примеры «Зенита», «Локо» и «Спартака» (самых богатых клубов), начинается давление на другие клубы с целью убедить подвинуться.
Sports.ru 08:34
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2,1K
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости 06:34
2,3K
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
299
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
675
Общество

Власти заявили о преобладании молодых людей среди нарушителей в Москве

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста», — сказал Данчиков.
РБК 09:08
4
Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня 15 апреля в 05:41
19
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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