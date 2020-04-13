Коронавирус
REGNUMНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Названы российские регионы, где обнаружены новые случаи заражения коронавирусом
Московский Комсомолец06:38
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Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
Наука
В ИТМО создали приложение, прогнозирующее риск заразиться COVID-19
Ученые университета ИТМО создали приложение, прогнозирующее риск заражения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 07:50
Политика
Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Шоу-бизнес
Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам
Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
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Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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В Новосибирске наказали десятки заведений за нарушение самоизоляции
Еще по трем объектам общепита вынесены штрафы по 15 тыс. руб. Всего общая сумма штрафов составила 145 тыс. руб. Кроме того, за осуществление обслуживания граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе "Южная кухня" на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении еще одного кафе в Дзержинском районе.
РБК Новосибирск 06:44
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
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Глава Забайкалья отказал в помощи пострадавшим от лесных пожаров
В этом году жители Забайкальского края, пострадавшие от пожаров, останутся без выплат – средств нет ни в федеральном, ни в региональном бюджетах из-за ситуации с нефтяными ценами и коронавирусом.
Эхо Москвы 05:00
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Футбол
Немецкий футболист «Динамо» поделился мнением о Путине
Немецкий футболист московского "Динамо" Максимиллиан Филипп поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
Газета.Ru 08:20
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Бандформирования ПНС Ливии атаковали позиции ЛНА на юге Триполи
ПолитРоссия вчера в 08:47
Общество
Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом
Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых.
RT на русском 07:37
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля
Власти Томской области, где по состоянию на 13 апреля число случаев заражения новым коронавирусом выросло в два раза - до 8, продлили до 30 апреля режим самоизоляции в регионе.
ТАСС 06:57
Футбол
20 российских футбольных клубов, которые могут прекратить своё существование из-за коронавируса
Российские клубы массово стали сообщать о сокращении зарплат, что свидетельствует о не лучшем финансовом положении.
Евро-футбол.ру 00:37
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Происшествия
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщили в СК.
Российская газета 08:35
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу
Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве.
Интерфакс 04:45
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Электронные пропуска для перемещения по городу появятся в Севастополе
С 14 апреля в Севастополе будут выдаваться пропуска в электронной форме, которые дают право передвигаться по городу, ходить на работу и с работы в период введения режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Новый Севастополь 07:37
Кино
Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»
Kinonews.ru 08:01