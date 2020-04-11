Всего новые случаи заражения диагностировали в 49 регионах. Таким образом, в России зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время победить болезнь смогли 1045 человек, однако скончались 106 инфицированных.

В России в 49 регионах выявили новые случаи заражения коронавирусом

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