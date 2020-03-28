Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Крыму. Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости06:26

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru05:14

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек

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Российская газета04:55

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Ведомости05:09

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