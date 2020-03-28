Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Крыму. Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.
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Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
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Шоу-бизнес
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Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
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