Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 267.
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Данные на 1 апреля: в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса. Умерло 7 человек

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За сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом

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Ситуация меняется: последние данные по заболевшим и умершим от коронавируса в России

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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Курьер. Среда. Бердск04:04
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Вечером, 31 апреля и.о. губернатора Иркутской Игорь КОБЗЕВ области постановил ввести в регионе режим самоизоляции.
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Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России

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За последние сутки в России зарегистрировали 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек умерли, сообщил оперативный штаб.
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Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
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На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
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В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
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Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

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Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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