Коронавирус
RT на русскомНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 2186 случаев заболевания коронавирусом. За весь период зарегистрировано 15 770 случаев заражения, скончались 130 человек, выздоровел 1291.
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Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Песков ответил критикующим Путина за посещение больницы в Коммунарке
Московский Комсомолец 07:17
Общество
Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза
Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
Вечерняя Москва 05:17
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 10 апреля в 06:18
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Политика
Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса
Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17
Общество
МИД назвал число выплат россиянам за рубежом
Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Футбол
Заболевший коронавирусом Далглиш выписан из больницы
Бывший футболист и главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш был выписан из больницы, где лечился от коронавируса.
Metaratings 03:51
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Экономика
Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности
Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности Два года назад в России появилась возможность создать БПИФ, российский аналог западных биржевых фондов (ETF).
Коммерсантъ 03:00
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
Здоровье
Медики РФ круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо
Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.
РЕН ТВ 00:20
Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
RT на русском 08:03
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу
В сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области объявили чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.
Российская газета 06:10
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05