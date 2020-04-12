В России за сутки выявлено 2186 случаев заболевания коронавирусом. За весь период зарегистрировано 15 770 случаев заражения, скончались 130 человек, выздоровел 1291.

Общество ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 28

Общество Борис Джонсон выписан из больницы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

Общество Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары. 19

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса. 149

Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 37

Политика Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ). 1

Общество МИД назвал число выплат россиянам за рубежом Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции «За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении. 293

Футбол Заболевший коронавирусом Далглиш выписан из больницы Бывший футболист и главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш был выписан из больницы, где лечился от коронавируса.

Общество Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны. 7

Общество МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции «В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter. 42

Экономика Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности Два года назад в России появилась возможность создать БПИФ, российский аналог западных биржевых фондов (ETF).

Общество Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 1K

Общество Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.

Наука Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail. 9