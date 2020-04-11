Коронавирус
RT на русскомНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки нашли в Москве — 1030, Подмосковье — 152 и Санкт-Петербурге — 80.
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