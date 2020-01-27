Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Общество «Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».

Общество Российские военные начали получать «браслеты-пейджеры» для караульных В воинские части начались поставки "умных" часов — индивидуальных браслетов, которые будут отслеживать местонахождение людей во время несения караула и, считывая физиологические показатели, информировать "если что-то пойдет не так".

Общество Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.

Политика «Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.

Общество СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.

Авто «Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.