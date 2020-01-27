Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъвчера в 15:21

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

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Российская газетавчера в 11:51

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБКвчера в 11:18

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

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Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 05:30

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известиявчера в 12:34
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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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