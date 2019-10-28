Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости". Минимальный уровень был зафиксирован в Москве - 1,3% в промежуток с июня по август.
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Безработица в уральских регионах оказалась одной из самых низких по стране

URA.Ruвчера в 23:23

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

RT на русскомвчера в 18:16

Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей

РБКвчера в 19:59

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

REGNUMвчера в 19:58

Количество безработных в России сократилось за год

РЕН ТВвчера в 19:05

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Газета.Ruвчера в 21:55

Стали известны регионы с самой низкой безработицей

РИА Новостивчера в 18:15
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В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

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Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
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Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
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Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
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Армия и оружие

Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен

Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 16:34
Здоровье

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Технологии

Поисковик Google ожидает крупное обновление

Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
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Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

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RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
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Амурская правда вчера в 21:50
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября

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Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
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Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
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Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре

В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
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В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

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Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах

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Общество

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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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