Общество
Газета.RuНазваны регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости". Минимальный уровень был зафиксирован в Москве - 1,3% в промежуток с июня по август.
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Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
MIUI 11 приносит новый графический интерфейс, звуки, темную тему, обновленную функцию экрана Always On Display и фирменные приложения Mi Work и Mi Go.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Политика
Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Армия и оружие
Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен
Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Технологии
Поисковик Google ожидает крупное обновление
Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Общество
Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре
В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
Общество
В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Политика
СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил
Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.