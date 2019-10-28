Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости". Минимальный уровень был зафиксирован в Москве - 1,3% в промежуток с июня по август.

Названы регионы России с самой низкой безработицей

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