В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тыс. населения, в Москве — 385,3. Всего по итогам прошлого года в России было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований.

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

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