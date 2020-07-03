Здоровье

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В Санкт-Петербурге в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тыс. населения, в Москве — 385,3. Всего по итогам прошлого года в России было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком

РИА Новости00:09

Названы регионы России с наиболее высокой заболеваемостью раком

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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

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Названы регионы России, жители которых чаще всего болеют раком

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В Минздраве рассказали, в каких регионах РФ самая высокая заболеваемость раком

Life.ruвчера в 23:21

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

Реальное времявчера в 23:16

Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью раком

Невские Новостивчера в 23:52
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Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

Новые автомобили вчера в 11:18
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
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Политика

Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль 01 июля в 03:14
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
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Футбол

Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings вчера в 15:53
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23
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Армия и оружие

Новейший танк Т-14 на базе «Арматы» довели до совершенства

Конструкторы модернизировали танк Т-14 на платформе «Арматы», полностью устранив все недостатки и оснастив его самым передовым оборудованием.
iReactor вчера в 11:42
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Технологии

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 вчера в 12:51
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Армия и оружие

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике

В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны.
Известия вчера в 20:52
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Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам

Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Происшествия

Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Гаджеты

Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max

Astera вчера в 12:27
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Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском вчера в 04:33
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Наука

Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки

Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
Rusargument вчера в 16:55
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Goroday.ru вчера в 22:44
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
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Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК вчера в 14:06
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Происшествия

Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru вчера в 19:55
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ вчера в 08:27
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

ProstoProSport вчера в 08:00
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Авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто

Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
Evo-rus.com вчера в 01:19
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Политика

«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

Ранее Акимов сообщил, что компания по итогам I квартала 2020 года потеряла порядка 1 млрд руб. по выручке в сравнении с прошлым годом.
ТАСС вчера в 21:04
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Космос

Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы

Городовой вчера в 03:48
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