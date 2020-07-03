Здоровье
RT на русскомНазваны регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
В Санкт-Петербурге в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тыс. населения, в Москве — 385,3. Всего по итогам прошлого года в России было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований.
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с чего всё началось
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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