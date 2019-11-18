Общество

ИзвестияИзвестияНазваны регионы России с самым быстрым ростом зарплат

В 2019 году по темпу роста зарплат среди всех российских регионах лидером стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также в тройку лидеров вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область с 10,9%. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ru00:38

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правда00:08

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ruвчера в 18:14

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звездавчера в 20:38

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВвчера в 18:55

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°вчера в 21:39

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известиявчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Футбол

«Ростов» проиграл в первом матче Мамаева

ФК «Ростов» провел товарищеский матч против соседей из Краснодара. Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу «быков».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:23
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Рост показало только p2b-кредитование, увеличившееся 4 млрд руб. до 4,1 млрд руб. в 2019 году.
Ведомости 01:44
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.
Газета.Ru вчера в 17:25
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

РИА Новости вчера в 08:10
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Происшествия

Мама и два малыша погибли в пожаре в Новосибирской области

Sibnet Новости вчера в 22:31
Общество

Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Pravda.Ru вчера в 10:39
Музыка

Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня

Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
ИнфоСМИ 16 ноября в 02:37
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль 16 ноября в 15:21
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Здоровье

Врачи первой стоматологии Челябинска опять выставили красные билборды

«Зять главного врача областной больницы Е.Альтман ведёт поликлинику к краху», «Поликлиникой управляет начальник юридического отдела Белолипецкая», «Почему врачи должны расплачиваться за некомпетентность руководства» — такой текст трёх плакатов.
АиФ Челябинск 00:23
Происшествия

Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
REGNUM вчера в 23:21
Политика

Оппозиция в Грузии обещает начать митинги по всей стране

Имеется в виду нежелание мажоритарных депутатов от "Грузинской мечты" проголосовать в парламенте за переход к пропорциональной системе выборов в 2020 году, хотя лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили еще в июне заявил, что Грузия перейдет от смешанной к пропорциональной системе выборов.
Российская газета вчера в 11:49
Происшествия

В Калифорнии девять человек пострадали при стрельбе

RT на русском 00:55
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 01:46
Шоу-бизнес

Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости вчера в 12:38
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Актуальные Новости 16 ноября в 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное