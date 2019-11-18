Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.

с чего всё началось

В 2019 году по темпу роста зарплат среди всех российских регионах лидером стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также в тройку лидеров вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область с 10,9%. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.

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