Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРосстат назвал регионы с самыми быстро растущими зарплатами

Как отмечает газета "Известия", на второй строчке Севастополь, где зарплата в среднем выросла на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%. Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Калининградской области.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ru00:38

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВвчера в 18:55

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°вчера в 21:39

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звездавчера в 20:38

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правда00:08

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ruвчера в 18:14

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известиявчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 16 ноября в 04:29
Технологии

Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники

Несанкционированное управление и манипуляция уязвимыми смартфонами возможна с помощью ПК или через беспроводное Bluetooth-соединение.
Дни24 15 ноября в 03:32
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией

По итогам декабрьской встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Дмитрия Пескова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интеграция не предусматривает объединения двух стран.
Телеканал 360° вчера в 04:36
Происшествия

В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Российская газета 02:16
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Теннис

Циципас повторил достижение Налбандяна

Четвёртый год подряд у ATP Finals появляется победитель, ранее не выигрывавший эти соревнования: Энди Маррей (2016), Григор Димитров (2017), Александр Зверев (2018), Стефанос Циципас (2019).
Чемпионат 01:04
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Редакция портала CarsWeek.ru назвала пять наиболее ожидаемых в России кроссоверов ближайших лет. На первой ступени разместился Geely SX11.
Тарантас Ньюс вчера в 08:02
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал

Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
7Дней.ру вчера в 07:00
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Технологии

Air Race E анонсировала первый в мире электрический гоночный самолет

В воскресенье, 17 ноября, на проходящем в Дубае при поддержке Airbus турнире по воздушным гонкам в рамках авиасалона Dubai Air Show был представлен первый в мире электрический гоночный самолёт White Lightning.
3DNews вчера в 06:02
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
РБК 01:39
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

3DNews 16 ноября в 07:15
Политика

Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»

Как поменялись выборы Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Технологии

Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android

Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Дни24 16 ноября в 12:17
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус украли обручальное кольцо

Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.
Комсомольская правда вчера в 17:10
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относится 24% респондентов — такой же показатель был у него перед «болотными протестами» в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 16 ноября в 03:34
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное