Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПеречислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что в 2019 году по темпу роста зарплат лидером стала Тыва, где средний уровень зарплат поднялся на 13%.
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с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
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Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

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Названы регионы России, в которых быстрее растет зарплата

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Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

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Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

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