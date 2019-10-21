Общество

РИА НовостиРИА НовостиСтали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
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Эксперты назвали регионы с самым доступным газом для населения

РБКвчера в 19:19

Стали известны регионы России с самым доступным газом для населения

Известиявчера в 21:20

Названы регионы России с самым доступным газом для населения

RT на русскомвчера в 20:38

Названы регионы с самым доступным газом

Газета.Ru02:45

Уральцы оказались лидерами «газового» рейтинга

URA.Ruвчера в 17:55

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

РИА Новостивчера в 17:17

Больше всего газа на свою зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

ПРАЙМвчера в 17:15
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Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Культура

Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»

Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
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Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Политика

В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера

Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединённым Штатами в 2018 году.
RT на русском 04:34
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Защитник «Вашингтона» Гудас вступился за Овечкина и ввязался в драку

Газета.Ru 00:27
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Космос

Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 04:08
Происшествия

В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Российская газета 03:31
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Теннис

Скончался известный теннисист Александр Волков

На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 19 октября в 08:52
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Известия вчера в 22:49
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что не всегда необходимо остро реагировать на все политические процессы, происходящие не в пользу государства.
News-24.ru 03:54
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Спорт

Российская гонщица Сидоркова примет участие во втором сезоне W Series

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Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.
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Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
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Кино

«Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера»

Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.
Газета.Ru 03:22
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Технологии

«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Происшествия

В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
РБК 04:27
Общество

Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

ФАН вчера в 07:34
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Лучшее за день 20 октября

Шум и тяжесть инсульта, нобелиат, который носил лабораторию в кармане, и популярность блокчейна в России — таков наш ночной дайджест.
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Происшествия

В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Футбол

Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне

«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru вчера в 16:02
Технологии

Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями

Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.
Ferra вчера в 13:54
Общество

ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 04:08
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