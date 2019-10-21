Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.РИА Новостивчера в 21:17
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Политика
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Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
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