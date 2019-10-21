Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.
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с чего всё началось

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новостивчера в 17:17

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Названы регионы России с самым доступным газом для населения

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Больше всего газа на свою зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

ПРАЙМвчера в 17:15

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Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

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Эксперты назвали регионы с самым доступным газом для населения

РБКвчера в 19:19
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
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В Сочи при взрыве в частном доме погиб мужчина и пострадали трое детей

В результате взрыва, прогремевшего в одном из частных домов в Сочи, один мужчина погиб, трое детей получили травмы.
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ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

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РИА Новости вчера в 01:43
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

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Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Экономика

В России пройдут массовые сокращения

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Газета.Ru 00:59
Здоровье

Эксперты назвали три полезных перекуса, продлевающих жизнь

Эксперты говорят о том, что употребление ягод, миндаля и шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Армия и оружие

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«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

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iReactor 19 октября в 22:32
Армия и оружие

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«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
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Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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Известия вчера в 17:42
Армия и оружие

В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
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Интернет

В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей

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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
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Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
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На Камчатке обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Петропавловске обсудили выполнение нацпроекта «Здравоохранение» на заседании комиссии, прошедшей под руководством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
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Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

РЕН ТВ вчера в 20:00
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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

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Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

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Газета.Ru 19 октября в 03:01
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Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

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Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном

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Футбол

На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
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