Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.РИА Новостивчера в 17:17
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Происшествия
В Сочи при взрыве в частном доме погиб мужчина и пострадали трое детей
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Общество
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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
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Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
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Экономика
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Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
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Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
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Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Общество
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Политика
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Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Армия и оружие
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НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
Интернет
В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей
В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Здоровье
На Камчатке обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»
В Петропавловске обсудили выполнение нацпроекта «Здравоохранение» на заседании комиссии, прошедшей под руководством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
Армия и оружие
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Общество
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Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Происшествия
Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском
В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
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Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».