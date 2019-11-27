Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНазваны регионы России с самым низким качеством топлива

Доля нарушения качества топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России превысила 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные карты качества, предоставленной пресс-службой Росстандарта.
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