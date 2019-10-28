Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами
Общество
Роскачество дало советы по выбору тыквы
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Энергетика
Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Здоровье
Эксперты указали на опасное для здоровья количество имбиря
Эксперты назвали и опасное для здоровья количество имбиря. Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
Массовая авария парализовала движение на Софийской улице
Утром 28 октября на Софийской улице произошла массовая авария. По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей.
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Здоровье
В Южно-Сахалинске детский сад закрыли на дезинфекцию
В июне этого года из-за угрозы распространения кишечной инфекции закрывали на несколько дней и детский сад «Черемушки».
Авто
Половина автолюбителей в России ездит на старых автомобилях
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Политика