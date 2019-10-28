Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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В Росстате назвали регионы с самым низким уровнем безработицы

ТАСС01:47

В Якутии безработные трудоустраиваются по 7 месяцев

REGNUM02:32

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

РИА Новостивчера в 18:15

Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей

РБКвчера в 19:59

Количество безработных в России сократилось за год

РЕН ТВвчера в 19:05

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

RT на русскомвчера в 18:16

Безработица в уральских регионах оказалась одной из самых низких по стране

URA.Ruвчера в 23:23
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Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Гаджеты

Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Политика

Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

РБК 26 октября в 10:24
Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Здоровье

Стал известен средний возраст диагностики рака в России

По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Энергетика

Нефть принесет России дополнительные триллионы рублей

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли начался в 2019 году и должен завершиться в 2024-м.
Lenta.ru 01:52
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
RT на русском 01:17
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Здоровье

Эксперты указали на опасное для здоровья количество имбиря

Эксперты назвали и опасное для здоровья количество имбиря. Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем.
MedikForum.ru вчера в 17:48
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия

Массовая авария парализовала движение на Софийской улице

Утром 28 октября на Софийской улице произошла массовая авария. По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей.
Piter.tv 02:30
Технологии

Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов

27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск вчера в 09:50
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru вчера в 03:33
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Известия вчера в 11:56
Здоровье

В Южно-Сахалинске детский сад закрыли на дезинфекцию

В июне этого года из-за угрозы распространения кишечной инфекции закрывали на несколько дней и детский сад «Черемушки».
РИА Сахалин-Курилы 02:27
Авто

Половина автолюбителей в России ездит на старых автомобилях

Автоновости дня 26 октября в 23:45
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Аргументы и Факты 26 октября в 08:36
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
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