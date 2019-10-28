Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
RT на русском 04:40
Происшествия
ДТП с участием автобуса и пяти машин произошло в Ленобласти
Один человек погиб в результате столкновения автобуса и пяти машин на трассе в Ленинградской области.
Известия 05:33
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Авто
В России изменится транспортный налог
Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
ProGorodChelny.ru 25 октября в 03:14
Происшествия
Знакомые рассказали о подозреваемом в подготовке убийства в техникуме
У подозреваемого в подготовке убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина была коллекция оружия, а сам он был тихим и мало с кем общался.
РБК 04:42
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Армия и оружие
SDF: Вместе с аль-Багдади убит его ближайший помощник
Life.ru вчера в 14:46
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Футбол
ЦСКА призывает поддержать команду
Пресс-служба ЦСКА отреагировала на очередное поражение команды.
Bobsoccer 04:55
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
REGNUM вчера в 14:36
Армия и оружие
Эстония заявила, что российский Ту-154 нарушил воздушную границу
Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России нарушил воздушную границу республики.
Накануне.Ru 05:26
Происшествия
СК закрыл дело родителей, взявших ребенка на незаконную акцию в Москве
Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на несогласованную акцию 27 июля в Москве маленького сына, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат семьи Наталия Каплина.
РИА Новости 04:26
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Культуромания 03:52
Политика
Украина не собирается возвращаться в ПАСЕ
Спикер Верховной рады Украины Разумков заявил, что оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ пока нет.
ИА Новороссия 01:13
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51