Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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В Росстате назвали регионы с самым низким уровнем безработицы

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
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