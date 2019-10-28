Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

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Происшествия В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Фигурное катание Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Политика Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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Экономика Охранники стали самыми закредитованными работниками в России Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Кино Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.