Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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Количество безработных в России сократилось за год

РЕН ТВвчера в 19:05

В Росстате назвали регионы с самым низким уровнем безработицы

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Высокая безработица — показатель популярности теневой занятости: эксперт

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РБКвчера в 19:59

В Зауралье безработица, из-за роста которой регион стал лидером антирейтинга, вырастет еще больше

URA.Ru08:21

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

RT на русскомвчера в 18:16

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

РИА Новостивчера в 18:15
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
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РБК 07:46
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Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

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Форвард «Авангарда» Никита Шербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
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Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 06:41
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Происшествия

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Sibnovosti.ru 25 октября в 08:23
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru 07:42
Хоккей

Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски

Вы вряд ли помните, что около года назад появилась новость: Евгений Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн стартап.
Sports.ru 03:32
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
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Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
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Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
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Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой

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Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого

Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru 04:51
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Политика

Украинская полиция отказывается штурмовать позиции нацистов в Донбассе

ИА Новороссия 08:28
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Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»

Ореанда-Новости 05:59
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Общество

Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве

Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.
РБК 08:33
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Экономика

Охранники стали самыми закредитованными работниками в России

Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
РБК 06:56
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
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Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
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Общество

Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского

Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
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