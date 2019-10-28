Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристина Асмус прокляла Ксению Собчак в ответ на ее обвинения
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Шербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Хоккей
Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски
Вы вряд ли помните, что около года назад появилась новость: Евгений Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн стартап.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Политика
Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Общество
Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве
Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Общество
Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского
Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.