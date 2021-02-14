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РИА Новости
РИА Новости

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Неизменные лидеры Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100).В источнике
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Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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