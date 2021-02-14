Неизменные лидеры Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100).

С чего всё началось Названы регионы России с самым высоким качеством жизни Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. РИА Новости 16:17