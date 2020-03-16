Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны регионы России с самым высоким уровнем безработицы

Ингушетия лидирует в списке регионов России с самым высоким уровнем безработицы. Согласно данным исследования РИА Новости, безработными в этом регионе считаются 26,3% населения. Следом в рейтинге идут Северная Осетия с показателем 13,6% и Чечня, где безработными признаны 13,5% населения.
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Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:15

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Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

РИА Новостивчера в 17:15

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Lenta.ruвчера в 20:08

Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы

URA.Ruвчера в 22:42

Подмосковье включили в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

Телеканал 360°вчера в 23:14

Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

RT на русском00:29

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем безработицы

Известиявчера в 23:12

Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Вечерняя Москвавчера в 17:22
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Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Происшествия

В Тольятти госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В субботу, 14 марта, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Самара-ГИС 14 марта в 06:23
Общество

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com вчера в 11:36
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости вчера в 10:38
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:10
Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Игры

Лидером еженедельного чарта Steam стал Valve Index VR

CyberSport.ru вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Спорт

Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Газета.Ru вчера в 05:58
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Общество

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
РИА Новости 00:35
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Общество

Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
1pnz.ru вчера в 23:00
Политика

Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Lenta.ru 00:34
Общество

Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело вчера в 12:07
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.
Российская газета 14 марта в 14:12
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ 14 марта в 16:30
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