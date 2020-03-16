Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Ингушетия лидирует в списке регионов России с самым высоким уровнем безработицы. Согласно данным исследования РИА Новости, безработными в этом регионе считаются 26,3% населения. Следом в рейтинге идут Северная Осетия с показателем 13,6% и Чечня, где безработными признаны 13,5% населения.
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с чего всё началось
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:15
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Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Происшествия
В Тольятти госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
В субботу, 14 марта, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Игры
Лидером еженедельного чарта Steam стал Valve Index VR
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении
Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Гаджеты
Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2
Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
Общество
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Общество
Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
Политика
Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса
"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Происшествия
Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре
Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.
Шоу-бизнес
Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене
Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.