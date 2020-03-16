Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Кавказе. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует исследование РИА Новости*.

с чего всё началось

Ингушетия лидирует в списке регионов России с самым высоким уровнем безработицы. Согласно данным исследования РИА Новости, безработными в этом регионе считаются 26,3% населения. Следом в рейтинге идут Северная Осетия с показателем 13,6% и Чечня, где безработными признаны 13,5% населения.

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