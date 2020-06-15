Общество
REGNUMНазваны регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Рейтинг основан на расчете максимально возможного остатка денежных средств семьи со средней для региона зарплатой за вычетом минимальных расходов. Так, по данным Росстата, в ЯНАО такой остаток по итогам прошлого года составил 88,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.РИА Новостивчера в 17:33
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Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
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РБК 01:03
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
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В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка
Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
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На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
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Политика
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
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Lenta.ru 00:06
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Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
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В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
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В России отменили банковский роуминг
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В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
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Релиз платформера Rayman Redemption состоится 19 июня. Игру можно будет бесплатно скачать всем желающим.
CyberSport.ru вчера в 13:30
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Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.
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Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение
Srnsk вчера в 14:24
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Всего в регионе зарегистрировано 1062 пациента с коронавирусом, 398 человек выписаны, медицинскую помощь получают 657 пациентов, семеро скончались.
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Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
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За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 128 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 июня выявлено 128 новых пациентов с коронавирусом.
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Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
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Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59