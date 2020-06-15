Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

с чего всё началось

Рейтинг основан на расчете максимально возможного остатка денежных средств семьи со средней для региона зарплатой за вычетом минимальных расходов. Так, по данным Росстата, в ЯНАО такой остаток по итогам прошлого года составил 88,5 тыс. рублей.

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,7K

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,2K

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 149

Технологии Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL. 55

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 30

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 3K

Экономика В России отменили банковский роуминг В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. 1,2K

Происшествия В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. 18

Игры Бесплатная Rayman Redemption выйдет 19 июня Релиз платформера Rayman Redemption состоится 19 июня. Игру можно будет бесплатно скачать всем желающим. 1

Авто В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников 13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня. 4

Политика Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.

Авто С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 211

Происшествия В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19 Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 35