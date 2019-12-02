Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Происшествия

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Интерфакс вчера в 14:53
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Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

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Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
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