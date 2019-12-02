Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами
На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось
В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.РИА Новостивчера в 16:00
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