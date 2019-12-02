В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.

с чего всё началось

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

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