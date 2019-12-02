Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
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Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
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РИА Новости 03:22
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Политика

В Молдавии готовятся к прекращению транзита газа из РФ через Украину

Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины.
REGNUM 03:18
Происшествия

В Москве началась новая волна сообщений о минированиях

В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
Lenta.ru 04:04
Политика

Украина и РФ скоро начнут согласовывать условия по транзиту газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Украина и Россия начнут согласовывать условия договора по транзиту газа в ближайшее время.
iReactor 04:58
Фигурное катание

Туктамышева номинирована на две премии ISU

Sportbox.RU 01:47
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Финансы

Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 1 ноября

Курс рубля усилил снижение к доллару и евро в начале торгов, европейская валюта поднялась выше 71 рубля впервые с 1 ноября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 02:35
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
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Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Кино

Сериал «Ведьмак» превзошёл «Игру престолов», считают кинокритики

Neva.Today 03:43
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Новые автомобили 30 ноября в 01:32
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
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Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Секрет фирмы 03:48
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° вчера в 07:10
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
РБК 04:56
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
РИА Новости 04:50
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