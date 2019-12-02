Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами
На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось
В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.РИА Новостивчера в 16:00
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Здоровье
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В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
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Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Происшествия
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Фигурное катание
Туктамышева номинирована на две премии ISU
Политика
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Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Финансы
Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 1 ноября
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро в начале торгов, европейская валюта поднялась выше 71 рубля впервые с 1 ноября, следует из данных Московской биржи.
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В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
Политика
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
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Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.