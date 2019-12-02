Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
РИА Новостивчера в 16:00

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Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

РБКвчера в 20:02

Названы регионы с наибольшей долей высоких зарплат

Газета.Ru02:00

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 20:03

Курганская область упала в российском рейтинге зарплат, но жители стали богаче

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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

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СМИ назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

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Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

РИА Новостивчера в 16:00
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Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Экономика

Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
REGNUM 02:24
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
StarHit.ru вчера в 10:00
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 30 ноября в 08:52
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Биатлон

Российский биатлонист Елисеев завоевал бронзу на этапе КМ

РЕН ТВ вчера в 07:56
Происшествия

Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола

Вместе с Валерием Андреевым в список опасных преступников вошли ещё 7 представителей разных стран мира.
Orenburg.media вчера в 22:24
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Lenta.ru вчера в 22:02
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Армия и оружие

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК вчера в 08:14
Армия и оружие

РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Газета.Ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Общество

Жена PewDiePie сообщила об ограблении их дома

Жена видеоблогера Феликса PewDiePie Чельберга Марция рассказала, что их дом ограбили. Об этом она рассказала в историях в Instagram.
CyberSport.ru вчера в 13:04
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Происшествия

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Общество

СКР раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Ежегодно в России каждое пятое сообщение о преступлении, подследственном СКР, приводит к возбуждению уголовного дела, пишет РБК.
Говорит Москва 01:58
Экономика

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Ведомости вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика

В США объяснили участие Горбачева в рекламе пиццы

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut из-за отсутствия денег.
ТК Звезда вчера в 18:47
Политика

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Братиславе

«4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Известия 02:36
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