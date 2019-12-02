Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
Читать в источнике
Комментировать192
с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
РИА Новостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Выяснилось, почему на российском Севере больше зарабатывают

URA.Ru01:04

Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

Коммерсантъвчера в 22:01

СМИ назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

Life.ruвчера в 18:14

Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

РБКвчера в 20:02

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Lenta.ruвчера в 18:52

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 20:03

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 18:21
Культура

В Рязани открылся международный фортепианный конкурс

Рязань Вести вчера в 06:27
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

США ратифицировали вступление Северной Македонии в НАТО

США объявили о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
ТК Звезда вчера в 23:19
Экономика

Компания Вексельберга заплатит «сколько надо» для спасения швейцарских металлургов от банкротства

Компания Liwet Holding, связанная с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, пообещала инвестировать в швейцарский металлургический концерн Schmolz + Bickenbach «сколько потребуется», чтобы фирма не обанкротилась.
Общая газета.RU 01:11
Общество

В Крыму закрылся отель певицы Софии Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской исполнительнице Софии Ротару.
Русская Планета вчера в 22:33
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Игры

Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»

Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
CyberSport.ru вчера в 11:05
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Общество

Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:59
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300-400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

REGNUM 01:15
Происшествия

В Челябинской области после столкновения с бензовозом сгорела фура

U24.ru 00:00
Армия и оружие

National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»

Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
Телеканал 360° 30 ноября в 00:33
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Врачи краевой клинической больницы в Чите сохранили ребенка пассажирки автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае.
Lenta.ru 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное