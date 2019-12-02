Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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Забайкалье: семьям погибших в аварии выплатят по миллиону рублей

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В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
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В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
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Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца

Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Народные новости вчера в 04:42
Происшествия

Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:19
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
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Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 05:27
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости вчера в 19:37
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РИА Новости 00:00
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Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского

В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
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Кино

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Драма "Ван Гоги" режиссера Сергея Ливнева признана лучшим фильмом Недели российского кино, которая прошла в Великобритании.
Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Авто

С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила

Названы основные изменения законов и ПДД для автомобилистов в России. Они введены с 1 декабря 2019 года.
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Политика

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Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
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В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Экономика

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
РБК вчера в 15:59
Хоккей

Сможет ли СКА впервые в сезоне победить в «армейском» дерби?

Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будут сыграны пять матчей.
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия вчера в 15:15
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
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Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 30 ноября в 13:20
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан 30 ноября в 12:44
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Напомним, что на групповом этапе ЧЕ 24 участника будут разбиты на шесть групп по четыре сборной в каждой, где проведут по три матча (каждый с каждым).
Московский Комсомолец вчера в 11:34
Общество

Три жизненно важных лекарства в России приравняли к наркотикам

Три аптечных препарата в России с 1 декабря включили в список запрещенных и сильнодействующих.
Алтапресс 30 ноября в 21:30
Политика

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Lenta.ru вчера в 17:22
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