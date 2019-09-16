Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости
».
Коммерсантъ06:45

Подробнее о событии

Власти Колымы объяснили высокую стоимость ЖКУ

РИА Новости02:01

Стало известно, где россияне платят больше всего за коммуналку. Уральский регион — в тройке

URA.Ruвчера в 18:07

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Известиявчера в 20:04

Исследователи назвали регион России, где больше всего платят за ЖКУ

Life.ruвчера в 19:15

Стало известно, в каких регионах РФ самые дорогие услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 21:21

Власти Колымы прокомментировали рейтинг регионов по ценам на ЖКУ

RT на русском05:38

Назван жесткий способ выбить долги за ЖКХ: отобрать пенсии

Московский Комсомолец13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС 14:02
Происшествия

Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире

Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Гаджеты

Обновление Windows 10 выводит из строя все важное

Microsoft выпустила обновление на Windows 10, которое вообще-то направлено на исправление проблем с голосовым помощником Cortana, однако по итогу оно может застопорить работу на устройстве намертво.
IT-World 07:42
Политика

Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией

Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Гаджеты

IOS 13 позволит iPhone XR и XS снимать видео одновременно с двух камер

The GEEK 08:04
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма 12:05
Происшествия

В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником

РИА Новости 14:43
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Футбол

«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

Советский спорт 15:25
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Происшествия

В Москве столкнулись три автобуса

РИА Новости 09:28
Политика

Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания

Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Происшествия

Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде

В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета 14:35
Авто

Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года

Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Культура

Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV

На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Гаджеты

Wi-Fi Alliance запускает Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.
News.ru 10:56
Экономика

Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц

"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Происшествия

Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Политика

Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина

Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Энергетика

Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов

Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Энергетика

Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета 11:37
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол

Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку

Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.
Комсомольская правда 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное