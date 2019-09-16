Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
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