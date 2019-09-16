Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
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Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
Дни24 14 сентября в 19:00
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Политика
Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели
Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.
Gorodkirov.ru 13 сентября в 09:08
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru вчера в 12:26
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Экономика
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Трамп объявил о ликвидации сына Усамы Бен Ладена
ФедералПресс 14 сентября в 09:52
Гаджеты
Россия стала страной с самым дорогим iPhone 11 Pro Max
Как пишет astera.ru, самая полная версия гаджета — iPhone 11 Pro Max — для российского покупателя обойдется на $500 дороже, чем в США.
Мойка78 00:31
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Известный гонщик, неоднократный победитель "Формулы-1" Михаэль Шумахер завершил курс лечения в одной из парижских клиник, где он несколько дней находился в отделении сердечно-сосудистой хирургии.
Газета.Ru вчера в 16:51
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Хоккей
«Авангард» подписал пробный контракт с Макаровым
Форвард Игорь Макаров подписал пробный контракт с Авангардом, сообщает официальный сайт клуба.
Советский спорт 04:21
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Армия и оружие
Дело Болтона живет: Трампа готовят к войне с Ираном
Болтона в администрации Белого дома уже нет, но "глубинное государство" продолжает выдвигать свои требования к Трампу, заодно блокируя его возможности в плане реализации хоть каких-нибудь дипломатических инициатив.
РИА Новости 01:00
Общество
Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву
С 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 14 сентября в 10:43
Кино
Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
Политика Сегодня 00:53
Экономика
Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС вчера в 09:27
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Энергетика
«Газпром» вынудили нарастить транзит газа через Украину
Объем транзита российского газа через территорию Украины увеличился после того, как «Газпром» по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ «Северного потока».
Росбалт 05:48
Происшествия
Дом Умтити был ограблен во время матча «Барселоны» и «Валенсии»
Воры ограбили дом защитника «Барселоны» Самюэля Умтити во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (5:2). Как сообщает Sport.es, в здание проникли четыре человека в капюшонах, взломали дверь и ограбили сейф.
ProstoProSport 06:21